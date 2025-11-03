◆明治安田Ｊ３リーグ第３４節沼津０−０相模原（２日・愛鷹）最下位のアスルクラロ沼津はシュート計１６本を放って積極的に攻め込んだものの、最後までネットを揺らせず相模原とスコアレスドロー。それでも連敗を３で止め、４試合ぶりに勝ち点を積み上げ、１９位・讃岐との差を６に縮めた。沼津のシュート数は相模原の１１を上回る１６本。前半１９分に左ウィングバック宮脇茂夫（２３）が縦パスに合わせて抜け出し、胸ト