お笑い芸人の狩野英孝が１０月３１日付で自身のＳＮＳを更新。笑撃のコスプレ姿を披露した。「ハッピーハロウィン」とつづり仮装姿を投稿したが、狩野がチョイスしたのは、スターバックスのロゴの人魚。顔を白塗りし、グリーンのメッシュが入った金髪のかつらを着用しただけでなく、冠も被り、背景までしっかり再現してみせた。この投稿にファンからは「天才すぎるｗｗｗ」「仮装の癖ぇぇ！！！」「誰がこれをコスプレしよう