本日11月3日（月・祝）放送の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』は、3時間半スペシャル。「旅のプロが選ぶ！日本の秋の絶景ランキングBEST15から出題スペシャル」と題し、“日本の秋の絶景”に関する問題で学力王を決定する。猛暑日続きだった夏が終わり、すっかり秋の行楽シーズンとなって、旅行・お出かけも楽しくなる今日この頃。今回は、旅行雑誌編集者やカメラマンなど旅のプロにアンケートを取り、全国で見られる秋なら