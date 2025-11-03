12月5日に公開される映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、JUNON（BE:FIRST）演じる杉下京太郎の誕生日とBE:FIRST4周年を記念した特別映像が公開された。 参考：水上恒司主演『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』本予告公開主題歌はBE:FIRST新曲 街を守る正義の不良を描く、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』。2024年にはTVアニメ化を果たし、各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻した