自分の幸せの条件に容姿があるのなら…【漫画】本編を読む読んでおきたいおすすめ漫画を紹介する。今回は、整形した女の子の前に、整形前の自分と同じ顔をした女の子が現れる話。本作は、モーニング月例賞で「期待賞」を受賞した白梅僚人(@eiichi_manga)さんの「同じ顔の女」。整形した朋美の前に、過去の自分とそっくりな顔をした女の子と出会う。自分らしく生きる彼女の姿を見て「自分はなぜ、彼女のように生きられなかったのか