一般的に、発達障害を抱えた人は仕事ができないと言われがちだが、それは特性と環境のミスマッチにすぎない。実際、「仕事が遅い」と言われ続けてきた人が、出版業界では一転スターとして活躍なんて事例も存在する。発達特性を短所にせず、力を発揮できる職場に変えるには何が必要なのか？※本稿は、佐藤恵美『部下の発達特性を活かすマネジメント』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。仕事のミ