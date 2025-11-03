田中碧が所属する古豪リーズは11月１日、プレミアリーグ第10節で、怪我の三笘薫が欠場したブライトンに０−３と完敗した。前節ウェストハム戦で４試合ぶりに白星を取り戻し、勢いにつなげたかったリーズ。だが、立ち上がりに先制を許すと、追いつくに至らず、後半にさらに２失点して敗れている。リーズの専門サイト『Leeds United News』は、「ダニエル・ファルケ監督は敗戦の責めを大きく負わなければならない。彼の戦術が