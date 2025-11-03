興部町できのう、川に転落したトラックが見つかりました。車内からは男性が発見され、その場で死亡が確認されました。トラックが転落していたのは興部町の興部川できのう午前6時半ごろ、河川敷のパークゴルフ場の関係者が発見しました。車内からは町内に住む打田享さん75歳が見つかりましたがその場で死亡が確認されました。打田さんはおととい、パークゴルフ場に向かう途中で行方不明になっていました。川は大雨の影