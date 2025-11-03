2025年秋の中国輸出入商品交易会（広州交易会）の会期は10月15日から11月4日までだ。広州交易会は毎年春と秋に開催されてきたが、第1回広州交易会は1957年春の開催で、ごく少数の例外を除き毎年春と秋に開催されてきた。当初の輸出用出展商品は軽工業製品や食品類だったが、80年代からは家電なども増えだし、2000年以降はいわゆる「ハイテク製品」も大幅に増加した。香港メディアの亜洲週刊はこのほど、今回の広州交易会の特徴は、