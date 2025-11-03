米大リーグ選手会（MLBPA）は2日、ワールドシリーズ（WS）終了に伴ってFAとなった137選手を公表し、メジャー1年目で10勝10敗、防御率4.64だったオリオールズの菅野智之投手（36）らが名を連ねた。WSで2連覇を達成したドジャースではミゲル・ロハス内野手（36）、E・ヘルナンデス内野手（34）、マイケル・コンフォート外野手（32）のほか、アンドルー・ヒーニー投手（34）、マイケル・コペック投手（29）、カービー・イエーツ投