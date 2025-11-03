競泳女子100m平泳ぎの日本記録を持つ青木玲緒樹選手が2日、引退セレモニーを行いました。青木選手はオリンピックでは2021年東京大会、2024年パリ大会に出場。日本選手権では2022年と2023年に100m平泳ぎで連覇を果たしました。セレモニーでは恩師の平井伯昌氏らから花束を受け取った青木選手。「たくさんの方々に支えていただいた」と感謝した青木選手は、「目標を持って頑張っていた時間や、応援してくださる方々がいたことは本当