◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週最終日▽早大３―０慶大（２日・神宮）あと１本、届かなかった。大学ラストゲームを終え、積み重ねたヒットは通算９９安打。閉会式を終えた早大のリードオフマン・尾瀬雄大外野手（４年＝帝京）は悔しさを胸にしまい込み、爽やかな表情で言った。「あと１本届かなかったことに、何らかの意味があると思って、これからも頑張っていきます」ＷＡＳＥＤＡが誇るヒットメーカー。２年春からレ