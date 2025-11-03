憎むべき敵でもむやみに命を奪わない。典型的なヒーロー像だ。法執行機関や軍隊で修練を積んだ設定となればなおさらである。インドの異色作「KILL超覚醒」（11月14日公開）の見どころは、特殊部隊の精鋭である主人公が、中盤のある出来事をきっかけにそんな「おきて」をかなぐり捨て、文字通りの殺人マシンに変貌するところにある。ギアチェンジ前の格闘シーンも十分血なまぐさいが、その後はまさに地獄の様相。疾走する特急列車