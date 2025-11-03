エデル・ミリトンはかつての姿を完全に取り戻した。過去2シーズンに渡って、左ヒザ前十字靭帯断裂と右ヒザ前十字靭帯断裂という選手生命が終わりかねないほどの大怪我を2度経験したレアル・マドリードの主力CBは、再びピッチに舞い戻って現在6連勝中の快進撃に大きく貢献している。特にリーグの首位攻防戦となったエル・クラシコではバルセロナのフェラン・トーレスを抑えこみMOM級のパフォーマンスを披露。またチャンピオンズリー