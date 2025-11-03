現役ホストでありながら、プロボクサーの大和総支配人さん（写真：梅谷秀司撮影）【写真】「ギャップがエグすぎる…」夜、イケメンホストに変身した大和総支配人さん「二刀流」といえば、多くの人がメジャーリーガー・大谷翔平を思い浮かべるだろう。歌舞伎町にも、異なる2つの分野で活躍している二刀流がいる。現役ホストであり、プロボクサーでもある大和総支配人さん（31歳。以下、大和さん）だ。昼はジムで練習、夜はホストク