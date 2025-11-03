◆スキージャンプ全日本選手権ラージヒル兼ＮＨＫ杯（２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）男子は、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が２回目に１３４メートルを飛んで逆転し、２年ぶりの優勝。初出場を有力にしている来年のミラノ・コルティナ五輪に向けて弾みをつけた。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（２８）＝チームＲＯＹ＝は体調不良で欠場した。女子は、丸山希（２