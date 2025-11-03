◆横浜市長杯争奪第２１回関東地区大学野球選手権大会（第５６回明治神宮野球大会出場決定戦）第１日▽１回戦千葉経大３―９創価大（横浜スタジアム）第２１回関東地区大学選手権が２日、横浜スタジアムで開幕し、１回戦２試合、準々決勝１試合が行われた。開幕戦では阪神ドラフト１位の創価大・立石正広内野手（４年＝高川学園）が「３番・二塁」で出場。始球式に登場した巨人前監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）