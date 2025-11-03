作家・作詞家・詩人として活躍する元「チャットモンチー」ドラマー高橋久美子さんの著作『いい音がする文章』の中から、クラスの中でだんだん孤立していった中高時代に「詩」を書き始めた、という一節を抜粋して紹介します。（構成／ダイヤモンド社 今野良介）クラスの3割くらいがヤンキー冴えない中高時代、国語の授業をきっかけに私は詩を書き始めた。その国語の先生は、授業の前に毎回生徒にお題を出して詩を書かせた。時代的に