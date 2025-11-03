きょう・３日（月）は、日本海の上空に、この時季としてはかなり強い寒気が流れ込む見込みです。そのため、東北と北陸から山陰にかけての日本海側は、大気の状態が非常に不安定となり、雨や雷雨となる時間があるでしょう。太平洋側の地域は比較的、雲が少なく、日差しの届く時間が長くなりそうです。関東は寒気の影響を受けやすい北部を中心に雨雲や雷雲が発生しやすく、南部でもにわか雨の可能性があります。日中の最高気温は、き