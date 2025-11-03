歌手松山千春（69）が2日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。脚本家の倉本聰氏（90）について言及した。「倉本聰、脚本。倉本さんとは仲のいい時期がありましたからね。それで、何年ぐらい仲良かったかね。その後40年ぐらい仲悪い時期が続いてますけどね」と語った。そして「そういえば、何か月か前にそば屋で会ったけな。その時どうやって、あいさつすればいいかなっていうみたいな感じで。困ったこと