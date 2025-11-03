歌手松山千春（69）が2日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。2012年に87歳で亡くなった俳優大滝秀治さんについて言及した。松山は現在、秋のコンサートツアーを開催中。7日には新潟・上越文化会館でライブを行う。松山は上越出身の著名人として大滝さんの名前を出した上で「13年前に87歳で亡くなってるということは、ご存命だったら100（歳）だったんだよな」と切り出した。「大滝秀治さんは大好きな役