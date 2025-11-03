福岡市南区で3日、建物から煙が出ていると通報があり消防車が出動する騒ぎがありました。消防によりますと3日午前1時前、福岡市南区大楠で「2階建ての建物の1階から煙が見える」と近くを通りかかった人から通報がありました。福岡市消防局から消防車など16台が出動しましたが火事は確認されませんでした。警察によりますと現場はクリニックで、MRIの冷却用の液体ヘリウムが何らかの理由でヘリウムガスへと気化し、空気中の水分が凍