スターバックス ティー＆カフェの2025年ウィンターシーズンが、11月1日（土）より全国24店舗でスタートします。今年は冬の定番「ジョイフルメドレー」を主役に、華やかな“Red”と上品な“White”の2シリーズが順次登場。ラズベリーの甘酸っぱさが弾ける第一弾に続き、来年1月からはフルーツを合わせた第二弾も♡さらに、イタリアンベーカリー「プリンチ&