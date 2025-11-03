全国高校駅伝で優勝5度の大牟田高（福岡県大牟田市）が2日、同県嘉麻市で行われた同駅伝県大会（男子は7区間、42・195キロ）で今春の新体制発足後、初の駅伝に臨んだ。OBで4月から指揮を執る磯松大輔監督の下、全国大会への出場は果たせなかったが、2時間16分44秒の11位でたすきをつなぎきった。同校駅伝部は昨年の全国高校駅伝で2位。今春に当時のコーチが鳥取城北高に赴任し、選手の大半が同校に転校した。競歩を専門とする