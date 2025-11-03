俳優の寺田心(17）が2日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。高校2年生の現在、進路についての悩みを明かした。寺田はかねがね、獣医になりたいと語っていたが「獣医師になりたいとは思っているんですけど、ただ獣医師になるとお仕事（芸能活動）が一切できない可能性が出ていて…」と語った。ある時、「番組で獣医師の大学に行かせていただいたんですけど、あ…これは違うなってくらい、凄い