日本ハムの五十幡亮汰外野手（２６）は２日、来年３月に開催されるＷＢＣでの侍ジャパン入りに意欲を見せた。１５、１６日の韓国戦（東京Ｄ）で侍ジャパンに参戦。足のスペシャリストとしてソフトバンク・周東と比較されることは自覚しながらも、走攻守で足を生かした自身のスタイルで勝負する。６日から宮崎で始まる強化合宿では、侍たちの技術を見て学び、成長につなげていく。打撃練習を終えると、五十幡は入念にバント練習