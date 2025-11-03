元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんがＳＮＳを更新した。３日までにインスタグラムで、長男とコスプレをしながら料理をするリール動画を公開した木村さん。「マリオとルイージで "ハロウィンご飯作るぞー”ってノリノリだったのにこのあとユニバ行きたくなっちゃって大号泣ユニバのＹｏｕＴｕｂｅ見せたら、マリオに会いたくてさらに大号泣マリオが大好きな２歳児のＨａｌｌｏｗｅｅｎ思い出でした」とほっ