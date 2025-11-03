お笑いコンビ「どんちっち」の青木智紀（30）が3日、X（旧ツイッター）を更新。結婚し、パパになったことを報告した。「結婚しました！第一子も生まれました！ライブで報告させてもらってます！これからも応援よろしくお願いします」と書き込んだ。青木は大阪・よしもと漫才劇場で2日夜、行われたライブ「30・60・300」の公演中に結婚発表した。青木はNSC大阪41期。同期生の竹岡航太（29）と2019年4月に、どんちっち結成。今