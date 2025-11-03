お笑いコンビ、蛙亭のイワクラ（35）が3日、インスタグラムを更新。交際を公表していたお笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介（36）との破局については触れなかった。伊藤は2日放送のABEMA「チャンスの時間」（日曜午後11時）でイワクラとの破局を公表。伊藤はイワクラとの交際期間については「4年ぐらい」と告白。破局はメディア初言及で「恐ろしくスッキリしてます」と本音を吐露していた。一方のイワクラは3日未明にインスタグラ