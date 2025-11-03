この記事をまとめると ■最近の自動車メーカーは「マイナーチェンジ」という言葉をあまり使わない ■カローラの場合はエンジンとサスペンション形式が変わっても「一部改良」とされた ■「フルモデルチェンジ」「マイナーチェンジ」「一部改良」という基本パターンが減っている 日本車からマイナーチェンジが消えた？ 「最近マイナーチェンジって聞かないよね？」とは、業界関係者のみならず、クルマ好きの間でよく聞く話である。