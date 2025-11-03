俳優の寺田心(17）が2日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。身長を伸ばし、筋肉も鍛えるようになったきっかけを明かした。寺田は現在の身長は「177、8くらい」と語り、「筋トレ結構やっていて」と、その頻度も「週6、1日4時間くらい」と明かした。寺田は中学入学当時は1メートル27。中高一貫校に通い、入学当初からの親友がVTR出演し「中学の頃は身長も小さかったので、伸びるプロテインとか