ブルペンで投球するオリオールズ・菅野＝8月、サンフランシスコ【トロント共同】米大リーグ選手会は2日、ワールドシリーズ終了に伴ってフリーエージェント（FA）になった137選手を公表し、日本勢はオリオールズでプレーした菅野智之が名を連ねた。プロ野球巨人から今季加入した菅野は30試合に登板し、10勝10敗、防御率4.64をマークした。フィリーズで56本塁打、132打点をマークしてナ・リーグの打撃2冠に輝いた指名打者シュワ