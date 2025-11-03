大泉洋が主演を務め、宮崎あおいが共演するドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の公式インスタグラムが1日にオフショットを公開。弾ける笑顔でサービスエリアグルメを両手に持った宮崎の姿に、ファンから反響が寄せられた。【写真】ず、ずっとかわいい…！宮崎あおい、貴重ショットをイッキ見ドラマ『ちょっとだけエスパー』は、野木亜紀子脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公・文太