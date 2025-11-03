横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第42回「招かれざる客」が2日に放送され、太田光演じる開運先生が再登場。驚きの一言を発すると、ネット上には「お前が言うのかよwww」「ただの太田光じゃねーか!!」「アドリブだろ！」などの声が集まった。【写真】第42回には爆笑問題がコンビで出演歌麿（染谷将太）の「美人大首絵」で店を立て直して、賑やかに正月を迎えることになった蔦重