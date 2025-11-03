妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第4話が2日に放送され、急展開のラストを迎えると、ネット上には「え、まさか」「なんてこった…」といった声が続出した。【写真】目黒蓮演じるキーパーソンの正体も判明！栗須（妻夫木）は調教師の広中（安藤政信）に呼ばれ、育成牧場を訪ねる。社長の耕造（佐藤浩市）が1億円で買ったロイヤルホープは競走馬になる訓練を受けていたが、警戒心