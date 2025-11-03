発展の余地はある？北陸新幹線の敦賀〜新大阪間は、2016年に与党が「小浜・京都ルート」を正式決定しています。「米原ルート」などへの再考を求める動きもくすぶり続けていますが、経由地を「小浜市付近」と定める全国新幹線鉄道整備法と、与党決定の「小浜・京都ルート」を踏まえると、福井県小浜市内の新幹線駅は、JR東小浜駅から西へ進んだ舞鶴若狭道とJR小浜線が交差する辺りに設置される計画です。現地はどのような所なのか