◆第４２回ブリーダーズＣクラシック・Ｇ１（日本時間１１月２日、米デルマー競馬場・ダート２０００メートル）歴史的快挙だ！米国競馬の祭典、ブリーダーズＣ（ＢＣ）が２日間にわたってカリフォルニア州のデルマー競馬場で開催され、２日（現地時間１日）に行われたメインのＢＣクラシック（ダート２０００メートル）はフォーエバーヤングが日本調教馬として初制覇。３着に敗れた昨年の雪辱を果たし、ダート世界一の座を手