Ｊ１清水エスパルスのＤＦ高橋祐治（３２）がこのほど、しずおか報知の単独インタビューに応じた。６月２１日のアウェー・名古屋戦で相手と接触し左膝を負傷。前十字靱帯（じんたい）断裂、半月板損傷で復帰まで手術から９か月と診断された。ピッチでのウォーキングが始まるなど順調にリハビリを進めているベテランが、サポーターへ“近況報告”する。（取材・構成＝武藤瑞基）―ケガから約４か月。「順調に回復している。