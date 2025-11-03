男性が普段身につけるアクセサリーといえば、せいぜい腕時計くらい。指輪は結婚指輪を除けば、あまり縁がないという人も多いのではないでしょうか。そんな人にこそ試してほしいのが、G-SHOCKが新たに発表したリングウオッチ「DWN-5600」（1万4300円）です。1983年に誕生した初代「DW-5000C」以来、G-SHOCKの象徴であり続ける角型フェイスを、指先サイズに凝縮したモデルです。G-SHOCKを語るうえで欠かせないのが、タフネス構造とス