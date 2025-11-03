◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025 最終日(2日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ)フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025を制した佐藤大平選手が、ツアー初優勝の喜びを語りました。2位に3打差を付け、最終日を首位で出た佐藤選手。この日はスコアを4つ伸ばし2位に2打差でツアー初優勝を飾りました。10年目で初優勝を果たした佐藤選手は試合後、「いつできるんだろうと。『このまま出来ないのかな