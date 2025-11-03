「広島秋季キャンプ」（２日、日南）広島・森翔平投手（２７）が２日、今キャンプ初めてブルペンに入り、２１８球を投げ込んだ。黒田博樹球団アドバイザー（５０）から猛ゲキを飛ばされながらの熱投。直球の威力向上をテーマに掲げる今キャンプで、限界を突破して己の殻を突き破る。ブルペンに響いた重みのある声に森の背筋は伸び、腕の振りは再び速まった。「そんなんでエースなれんよ」。声の主は左腕の投球を見つめていた