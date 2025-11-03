きょう3日（月）は文化の日、3連休最終日という方も多いかもしれません。全国的に北風の冷たい一日となるでしょう。きょう3日（月）は低気圧が東北付近を通過する予想で、上空には強い寒気が流れ込む予想です。日本海側は冷たい雨、本州の山でも雪が降りそうです。また、各地で北風が強まって気温が低くなります。連休最終日は雪や寒さにお気をつけください。■全国の天気東北から山陰にかけて日本海側を中心に広く雨で、雷を伴う