きのう福島県会津坂下町で、自宅敷地内にネズミの駆除剤をまいていた80代の男性がクマに襲われ、けがをしました。警察によりますと、きのう午前6時20分ごろ、福島県会津坂下町の住宅の敷地内で、80代の男性がネズミを駆除するための薬剤をまいていたところ、体長およそ1.5メートルのクマに後方から襲われました。男性は頭などを引っかかれて救急搬送されましたが、命に別状はないということです。隣に住む人「悲鳴が聞こえたので何