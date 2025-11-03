高市首相は2027年に神奈川・横浜市で開かれる国際園芸博覧会の起工式に出席し、「心に残る博覧会となるよう力を尽くす」と述べました。高市首相は2日、横浜市瀬谷区を訪れ、国際園芸博覧会における日本政府出展の起工式に出席しました。高市首相：国内外の皆さまにとって心に残る博覧会となるように力を尽くしてまいります。式典には、公式キャラクターの「トゥンクトゥンク」に加え、大阪・関西万博の「ミャクミャク」も姿を見せ