岐阜県関市の交差点で11月2日、自転車に乗っていた男性が軽自動車にはねられ、重傷を負ったひき逃げ事件があり、88歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは関市武芸川町の無職、井上次正容疑者(88)です。警察によりますと、井上容疑者は2日午前10時前、関市池尻の信号のない交差点で軽自動車を運転中、自転車に乗っていた男性(65)をはねてケガをさせたにもかかわらずそのまま逃げた疑いが持たれています。男性は左のろっ骨