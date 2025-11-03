ジャパンはこの敗戦を糧に這い上がるしかない(C)Getty Imagesラグビー日本代表（世界ランキング13位、以下ジャパン）のオータムテストマッチシリーズ2戦目が南アフリカ代表スプリングボクス（世界ランキング1位）との間で行われ、ジャパンは7-61で大敗を喫した。両国代表の通算対戦成績はジャパンの1勝3敗となった。【動画】エディージャパンが62-24で大勝したトンガ戦のハイライトを見る現地時間の11月1日夕刻に行われたこの