ジャクリジャパン（Jackery Japan）は10月27日、新型ポータブル電源「Jackery ポータブル電源 600 New」を発売した。価格は8万6000円。公式ストアやAmazon.co.jpなどで購入できる。発売記念として、11月14日まで35％オフのセールを実施する。 定格出力は500W（最大瞬間1000W）で、容量は640Wh。スマートフォンやノートPCの充電だけではなく、500W以下の家電も稼働できる。重さは6.4kgで、