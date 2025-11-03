俳優の寺田心(17）が2日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。好きな女性のタイプを明かした。寺田は好きなタイプと聞かれると「何にもできない人が好みなんです。ポンコツみたいな。何もできません、みたいな人が好きで」と答えた。MCの井桁弘恵が「何かやってあげたいってこと？」と聞くと「そうです。甘えるってよりは全部、何でもします」と笑っていた。また、中高一貫校に通う学校の親友