男子で3位となった三浦佳生のフリーの演技＝サスカトゥーン（共同）【サスカトゥーン（カナダ）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第3戦、スケートカナダ最終日は2日、カナダのサスカトゥーンで行われ、男子の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）がショートプログラム（SP）4位からフリーで順位を一つ上げ、合計253.69点で3位に入った。SP2位の友野一希（第一住建グループ）はフリー5位の合計251.46点で4位