巨人の大勢投手（２６）が２日、ＷＢＣでドジャース・大谷らとの再共闘を目指して、進化する決意を示した。２３年のＷＢＣでは世界一に貢献。トッププレーヤーの意識の高さに触れながら頂点をつかんだ体験をまた味わいたい。「人生一回なので、そういう貴重な経験をいっぱいしたい。選ばれるようにレベルアップしたい」と誓った。前回のＷＢＣではダルビッシュ、大谷、山本、今永ら一流選手の準備力などに感銘。「あれだけすご